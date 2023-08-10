Advertisement

لبنان

عقوبات اميركية وكندية وبريطانية على سلامة.. وهو يتعهد بالمواجهة

Lebanon 24
10-08-2023 | 08:04
A-
A+
Doc-P-1096299-638272767048952686.jpg
Doc-P-1096299-638272767048952686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت الخزانة الأميركية عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.  ونقلت وكالة "رويترز" عن إشعار نُشر اليوم على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت بأن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات متعلقة بلبنان تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين.
Advertisement
 
وبحسب المعلومات الاولية فانّ الخزانة فرضت قيوداً على اجراء التحويلات المالية على كل من رياض ورجا وندي سلامة وماريان حويك وانا كازاكوفا.
 
وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بتصنيف الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي ساهمت أفعاله الفاسدة وغير القانونية في انهيار سيادة القانون في لبنان.

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، استغل سلامة منصبه في السلطة، على الأرجح، في انتهاك للقانون اللبناني، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية.

ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بتصنيف أربعة شركاء مقربين من سلامة، بما في ذلك أفراد من عائلة سلامة ومساعده الأساسي، الذين ساعدوا في إخفاء وتسهيل هذا النشاط الفاسد.
 
ولاحقا انضمت كندا والحكومة البريطانية إلى الولايات المتحدة الأميركية وفرضت عقوبات على سلامة.
 
ونقلت "رويترز" عن سلامة نفيه الاتهامات الواردة في قرار العقوبات الأميركية والبريطانية والكندية متعهدا بمواجهتها.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:53 | 2023-08-10
02:45 | 2023-08-10
10:50 | 2023-08-10
10:26 | 2023-08-10
10:24 | 2023-08-10
10:03 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24