عقوبات اميركية وكندية وبريطانية على سلامة.. وهو يتعهد بالمواجهة

أصدرت الخزانة الأميركية عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. ونقلت وكالة "رويترز" عن إشعار نُشر اليوم على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت بأن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات متعلقة بلبنان تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين.

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وبحسب المعلومات الاولية فانّ الخزانة فرضت قيوداً على اجراء التحويلات المالية على كل من رياض ورجا وندي سلامة وماريان حويك وانا كازاكوفا.

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بتصنيف الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي ساهمت أفعاله الفاسدة وغير القانونية في انهيار سيادة القانون في لبنان.



وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، استغل سلامة منصبه في السلطة، على الأرجح، في انتهاك للقانون اللبناني، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية.



ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بتصنيف أربعة شركاء مقربين من سلامة، بما في ذلك أفراد من عائلة سلامة ومساعده الأساسي، الذين ساعدوا في إخفاء وتسهيل هذا النشاط الفاسد.

ولاحقا انضمت كندا والحكومة البريطانية إلى الولايات المتحدة الأميركية وفرضت عقوبات على سلامة.

ونقلت "رويترز" عن سلامة نفيه الاتهامات الواردة في قرار العقوبات الأميركية والبريطانية والكندية متعهدا بمواجهتها.