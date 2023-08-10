باسيل: تبقى الكحالة وكوعها رمز العنفوان والصمود

قال رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل عبر منصة "إكس": "كوع الكحالة له رمزيّته النضالية الكبيرة بوجداننا كلّنا، ويلّي صار مبارح له دلالته الكبيرة بأنّه في اماكن ومواقع وشعب عصيّ على اي اساءة، ويدلّ على أهميّة ان تكون المقاومة محتضنة من الشعب اللبناني، والا بتفقد مناعتها وقوّتها – بيحمي لها ظهرها شعب مش شخص. الدلالة كبيرة بأنه ما بيكفي يكون في وحدة شيعية ،على اهميتها، حتى المقاومة تكون بخير والبلد بخير – الوحدة الوطنية بتبقى اكبر واكتر مناعة.

الدلالةكبيرة على اهمية الاستراتيجية الدفاعية الوطنية يلّي بتنظّم موضوع السلاح، حتى ما حدا يشعر بخطر منه بأي منطقة بلبنان. الطرقات والتواصل بقلب البلد اهم بكتير من المحاور والممرّات والمعابر خارجه. صدّقوني هيك، رحمةً بالبلد وبالشهدا ، والله يرحم شهداء مبارح وابو فادي بيبقى مرافقنا، وبتبقى الكحالة وكوعها رمز العنفوان والصمود".

كوع الكحالة له رمزيّته النضالية الكبيرة بوجداننا كلّنا، ويلّي صار مبارح له دلالته الكبيرة بأنّه في اماكن ومواقع وشعب عصيّ على اي اساءة، ويدلّ على أهميّة ان تكون المقاومة محتضنة من الشعب اللبناني، والا بتفقد مناعتها وقوّتها – بيحمي لها ظهرها شعب مش شخص. الدلالة كبيرة بأنه ما بيكفي… — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 10, 2023 Advertisement