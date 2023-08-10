Advertisement

لبنان

باسيل: تبقى الكحالة وكوعها رمز العنفوان والصمود

Lebanon 24
10-08-2023 | 08:35
A-
A+
Doc-P-1096314-638272785316127267.jpg
Doc-P-1096314-638272785316127267.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل عبر منصة "إكس": "كوع الكحالة له رمزيّته النضالية الكبيرة بوجداننا كلّنا، ويلّي صار مبارح له دلالته الكبيرة بأنّه في اماكن ومواقع وشعب عصيّ على اي اساءة، ويدلّ على أهميّة ان تكون المقاومة محتضنة من الشعب اللبناني، والا بتفقد مناعتها وقوّتها – بيحمي لها ظهرها شعب مش شخص. الدلالة كبيرة بأنه ما بيكفي يكون في وحدة شيعية ،على اهميتها، حتى المقاومة تكون بخير والبلد بخير – الوحدة الوطنية بتبقى اكبر واكتر مناعة. 
الدلالةكبيرة على اهمية الاستراتيجية الدفاعية الوطنية يلّي بتنظّم موضوع السلاح، حتى ما حدا يشعر بخطر منه بأي منطقة بلبنان. الطرقات والتواصل بقلب البلد اهم بكتير من المحاور والممرّات والمعابر خارجه. صدّقوني هيك، رحمةً بالبلد وبالشهدا ، والله يرحم شهداء مبارح وابو فادي بيبقى مرافقنا، وبتبقى الكحالة وكوعها رمز العنفوان والصمود".
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:53 | 2023-08-10
02:45 | 2023-08-10
10:50 | 2023-08-10
10:26 | 2023-08-10
10:24 | 2023-08-10
10:03 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24