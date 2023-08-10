باسيل: تبقى الكحالة وكوعها رمز العنفوان والصمود

كوع الكحالة له رمزيّته النضالية الكبيرة بوجداننا كلّنا، ويلّي صار مبارح له دلالته الكبيرة بأنّه في اماكن ومواقع وشعب عصيّ على اي اساءة، ويدلّ على أهميّة ان تكون المقاومة محتضنة من الشعب اللبناني، والا بتفقد مناعتها وقوّتها – بيحمي لها ظهرها شعب مش شخص. الدلالة كبيرة بأنه ما بيكفي…
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 10, 2023
كوع الكحالة له رمزيّته النضالية الكبيرة بوجداننا كلّنا، ويلّي صار مبارح له دلالته الكبيرة بأنّه في اماكن ومواقع وشعب عصيّ على اي اساءة، ويدلّ على أهميّة ان تكون المقاومة محتضنة من الشعب اللبناني، والا بتفقد مناعتها وقوّتها – بيحمي لها ظهرها شعب مش شخص. الدلالة كبيرة بأنه ما بيكفي…