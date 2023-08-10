رازي الحاج عرض مع الحلبي شؤونا تربوية: نرفض دمج التلاميذ اللبنانيين والسوريين

زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، يرافقه مستشاره موسى بو ضومط، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي.



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وتمّ البحث في واقع المعلمين لجهة بعد المسافات بين مراكز عملهم ومكان سكنهم وضرورة أخذ هذا الموضوع في الاعتبار ونقلهم إلى مدارس قريبة، وإعادة هيكلة القطاع التربوي وتصحيح الرواتب ورفع الظلم عن المتقاعدين خصوصا لدى القطاع الخاص. وكان عرض للقضايا التربوية ووضع القطاع التربوي في لبنان في حضور المدير العام في الوزارة عماد الاشقر ومستشاري الوزير الحلبي ماهر حسنية وألبير شمعون،وتمّ البحث في واقع المعلمين لجهة بعد المسافات بين مراكز عملهم ومكان سكنهم وضرورة أخذ هذا الموضوع في الاعتبار ونقلهم إلى مدارس قريبة، وإعادة هيكلة القطاع التربوي وتصحيح الرواتب ورفع الظلم عن المتقاعدين خصوصا لدى القطاع الخاص.

وأعرب الحاج عن "تقديره للجهد الكبير الذي يبذله الوزير الحلبي نظرا لحجم القضايا الملقاة على عاتقه".



وكرر الحاج "الرفض المطلق لعملية دمج التلاميذ السوريين والتلاميذ اللبنانيين، والطلب من مجلس الوزراء ومجلس النواب اللبنانيّين إعلان مواقف واضحة في هذا الشأن".

كما طالب الحكومة بـ "فرض بدل مالي تدفعه الدول المانحة لوزارة التربية، بدل استعمال المباني المدرسية الرسمية حيث يدرس التلاميذ السوريّون، ما يساهم بدعم هذه المدرسة، على أن تتمّ هذه العملية بكل شفافية ووضوح".



ووضع الحلبي النائب الحاج في "اجواء تجميع الداتا لمجمل القطاع التربوي من اجل اتخاذ القرار على أساس المعطيات الصحيحة". كما اطلعه على "مشروع توفير الطاقة الشمسية لكل المباني المدرسية".