Advertisement

لبنان

رازي الحاج عرض مع الحلبي شؤونا تربوية: نرفض دمج التلاميذ اللبنانيين والسوريين

Lebanon 24
10-08-2023 | 08:33
A-
A+
Doc-P-1096315-638272787291289824.png
Doc-P-1096315-638272787291289824.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، يرافقه مستشاره موسى بو ضومط، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي.
 
وكان عرض للقضايا التربوية ووضع القطاع التربوي في لبنان في حضور المدير العام في الوزارة عماد الاشقر ومستشاري الوزير الحلبي ماهر حسنية وألبير شمعون، 
Advertisement

وتمّ البحث في واقع المعلمين لجهة بعد المسافات بين مراكز عملهم ومكان سكنهم وضرورة أخذ هذا الموضوع في الاعتبار ونقلهم إلى مدارس قريبة، وإعادة هيكلة القطاع التربوي وتصحيح الرواتب ورفع الظلم عن المتقاعدين خصوصا لدى القطاع الخاص.
 
وأعرب الحاج عن "تقديره للجهد الكبير الذي يبذله الوزير الحلبي نظرا لحجم القضايا الملقاة على عاتقه". 

وكرر الحاج "الرفض المطلق لعملية دمج التلاميذ السوريين والتلاميذ اللبنانيين، والطلب من مجلس الوزراء ومجلس النواب اللبنانيّين إعلان مواقف واضحة في هذا الشأن".
 
كما طالب الحكومة بـ "فرض بدل مالي تدفعه الدول المانحة لوزارة التربية، بدل استعمال المباني المدرسية الرسمية حيث يدرس التلاميذ السوريّون، ما يساهم بدعم هذه المدرسة، على أن تتمّ هذه العملية بكل شفافية ووضوح".

ووضع الحلبي النائب الحاج في "اجواء تجميع الداتا لمجمل القطاع التربوي من اجل اتخاذ القرار على أساس المعطيات الصحيحة". كما اطلعه على "مشروع توفير الطاقة الشمسية لكل المباني المدرسية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:53 | 2023-08-10
02:45 | 2023-08-10
10:50 | 2023-08-10
10:26 | 2023-08-10
10:24 | 2023-08-10
10:03 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24