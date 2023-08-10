بعد المعلومات الصحافية عن محاولة اغتياله.. الوزير موريس سليم يوضح: انا بخير

بعد تداول معلومات صحافية عن محاولة لاغتيال وزير الدفاع موريس سليم، في منطقة جسر الباشا، بعد تعرض سيارته لاطلاق نار، قال سليم في حديث مع الـmtv: "أنا بخير ولكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارتي برصاص".

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