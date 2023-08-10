"الخارجية" ترحب بقرار الصين رفع حظر السفر لرعاياها الى لبنان

Advertisement

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بـ"قرار السلطات في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والهادف الى رفع الحظر عن السفر السياحي الجماعي لرعاياها الى لبنان".وقالت في بيان:"ان هذا القرار يشجع على تطوير التبادل السياحي بين البلدين، ويفتح آفاقاً اضافية للتعاون والتبادل في شتى الميادين. وإذ تغتنم وزارة الخارجية والمغتربين هذه الفرصة لتجدد شكرها لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، التي لطالما وقفت الى جانب لبنان، بخاصة في الظروف الصعبة التي مر بها".