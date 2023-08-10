"لبنان 24": تعرض سيارة وزير الدفاع لاطلاق نار وتم نقله ومرافقيه الى مكان آمن

أفادت معلومات "لبنان 24" ان سيارة وزيرالدفاع موريس سليم تعرضت لاطلاق نار في منطقة جسر الباشا، وتم نقل الوزير ومرافقيه الى مكان آمن. وأفيد أن الجميع هم بخير ويتم اتخاذ الاجراءات لتأمين انتقاله الى دارته.

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اعلن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، أنه "بخير لكن سيارته اصيبت برصاصة".

وكانت محطة الmtv نقلت عن وزير الدفاع قوله: "انا بخير ولكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارتي".

وكذلك أفادت قناة "الميادين" نقلا عن مكتب سليم انّه "لا نجزم بأن إطلاق النار على السيارة هو محاولة اغتيال أو رصاص طائش".

وتردد وفق ما افادت قناة "الحرة" الى معلومات منسوبة الى مصدر امني أن الرصاصة التي أصابت السيارة هي رصاصة طائشة.