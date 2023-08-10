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لبنان

ما حقيقة الصورة المتداولة لحادثة اطلاق النار على سيارة وزير الدفاع؟

Lebanon 24
10-08-2023 | 09:35
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بعد تعرض سيارة وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الى اطلاق نار في منطقة جسر الباشا، وتأكيد سليم انّه بخير وبانّ زجاج السيارة الخلفي تعرض للاصابة، تم تداول صورة عبر مواقع التواصل بانها تعود لسيارة وزير الدفاع.
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وأكد المكتب الاعلامي لوزير الدفاع لـ"لبنان 24" أنّ الصورة المتداولة للسيارة غير صحيحة. 
 
 
وحصل لبنان "24" على الصور الحقيقية للسيارة من المكتب الاعلامي لسليم.
 
 
 
 
وبعد عملية رصد وتاكد لحقيقة الصورة الاولى، تبين انّها تعود لعملية اغتيال لأحد القيادين من "فتح" في بغداد في العام 2018. (رصد: لبنان 24) 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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