Advertisement

لبنان

هذه هي سيارة وزير الدفاع المصابة بالرصاص

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-08-2023 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1096333-638272833172787825.jpeg
Doc-P-1096333-638272833172787825.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصل "لبنان 24" على مجموعة من الصور تظهر الاصابة التي تعرضت لها سيارة وزير الدفاع موريس سليم، في الزجاج الايسر الامامي، خلال مروره في منطقة جسر الباشا. 
 
Advertisement
 
 
 
وكان تم تداول صورة غير دقيقة للسيارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لمزيد من التفاصيل، يمكن الضغط هنا: 

لبنان

خاص

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:53 | 2023-08-10
02:45 | 2023-08-10
10:50 | 2023-08-10
10:26 | 2023-08-10
10:24 | 2023-08-10
10:03 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24