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لبنان

معوض: التعايش بين منطق الدولة ودويلة حزب الله أصبح مستحيلا

Lebanon 24
10-08-2023 | 10:03
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لفت النائب ميشال معوض إلى أن هدر الدماء هو نتيجة الواقع المليشياوي المفروض من قبل حزب الله.

وفي حديث عبر mtv قال إن التعايش بين منطق الدولة والمؤسسات وبين دويلة حزب الله المغطاة من الحكومة والأجهزة الأمنية أصبح مستحيلا، مؤكدًا أننا كقوى معارضة نتواصل مع بعضنا البعض لأن ما حصل في الكحالة لن يكون كما قبله ولا بد من مقاربة جديدة للعمل باعتبار أن المعركة الأساسية هي انتصار الدولة.
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