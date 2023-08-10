"مياه الجنوب": انخفاض التغذية في هذه المناطق بسبب عطل

أعلنت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" في بيان "للمشتركين المستفيدين من محطة صيدون الى أن عطلا قد طرأ على أحدى آبارها، ما أدى الى انخفاض كميات المياه المُنتجة والموزعة منها، وبما يؤدي الى انخفاض التغذية الى حين اصلاح العطل في بعض الأحياء من القرى والمناطق المستفيدة التالية: جادة نبيه بري، مجدليون، حارة_صيدا ،حي مسجدالفرقان (القرية) وعين الدلب" .

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