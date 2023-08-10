رئيس اتحاد النقابات السياحية: لا صحة لما أشيع بحق مؤسستين في النبطية

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ولفت في بيان الى "الحركة الاقتصادية والسياحية المميزة التي تشهدها كافة المناطق الجنوبية وخاصة في هذا الموسم الصيفي حيث تعج البلدات بالمغتربين والمطاعم بالراود القادمين الى ربوع هذه المنطقة من كل لبنان ومن خارجه". دان رئيس الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية علي طباجة، "الحملة المشبوهة التي تحاول كل فترة استهداف الحركة الاقتصادية والسياحية في النبطية ومنطقتها من خلال ترويج اشاعات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تطال مطاعم ومؤسسات سياحية عريقة".ولفت في بيان الى "الحركة الاقتصادية والسياحية المميزة التي تشهدها كافة المناطق الجنوبية وخاصة في هذا الموسم الصيفي حيث تعج البلدات بالمغتربين والمطاعم بالراود القادمين الى ربوع هذه المنطقة من كل لبنان ومن خارجه".

وقال: "تطالعنا بعض الاخبار غير المسؤولة والاشاعات التي تحاول التشهير بمطاعم ومؤسسات عريقة، عدا عن نجاحها الباهر، فإن هناك مئات العائلات التي تعمل فيها وتعتاش منها، ومنها مؤسستا توتانغو ( TOTANGO) والايت فيت ( Eat vit ) السياحيتان في مدينة النبطية، والمعروفتان بجودة ما تقدمانه وبمراعاتهما كافة الوسائل لسلامة المواطن والغذاء".



أضاف: "لقد تحققنا كنقابة ميدانيا من التهم المزيفة التي اشيعت عن هاتين المؤسستين، ولا صحة ابدا لما يقال او يشاع، بل انهما مؤسستان تعملان بالتزام كامل بالسلامة الغذائية. واننا كنقابة ندعو الجهات الامنية والقضائية الى توقيف مروجي هذه الاشاعات ومعاقبتهم لما يلحقون من اذى معنوي بحق هذه المنطقة وبحق القطاع السياحي فيها".



بدورها، أكدت بلدية مدينة النبطية في بيان أن عدداً كبيراً من المطاعم والملاحم والافران والمنشآت الغذائية الأخرى والتي تعمل لتقديم افضل المنتجات الغذائية لأهلنا، تحت رقابة بلدية مدينة النبطية والأجهزة الأمنية المختصة ووزارة الاقتصاد ووزارة الصحة بإشراف المحافظة.

من جهتها، أكدت ادارة مؤسسة "ايت فيت" السياحية أن هذا الخبر ملفق وعار عن الصحة غايته فقط الإضرار بإسم المطعم.

ودعت ادارة "توتانغو" النبطية في بيان، "الاجهزة الامنية والقضائية الى وضع حد لمروجي الشائعات المشبوهة التي تستهدف القطاع السياحي في النبطية ومنطقتها وتحاول الاساءة لصورة مطعمنا الناصعة تماما، من خلال رمي اخبار غير واقعية او موجودة على الاطلاق".





