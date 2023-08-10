المرتضى: سلاح المقاومة يفرضه وجود اسرائيل عدوة لبنان

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صدر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي: "سلاح المقاومة يفرضه وجود اسرائيل عدوة لبنان وكل اللبنانيين. هو حصرا لردع غدرها ومواجهة اطماعها لانها لن ترتاح الا برؤية وطننا يسقط او يشتعل بحرب اهلية".واضاف: "فلماذا التحريض على هذا السلاح؟ ومن غير اسرائيل يرضيه ويفرحه ان يسقط مقاوم ومواطن؟ من الذي ينفخ في بوق الفتنة؟ ومن يسعى لجعل المسيحيين وقودا لمواجهة مع المقاومة نيابة عن اسرائيل لأن الاخيرة لا تستطيع خوضها؟ ومن له مصلحة في خلخلة الوضع الامني وفي محاولة اغتيال وزير الدفاع الوطني؟".وتابع:" إنها اسرائيل وحدها ومعها العاملون لخدمة اهدافها من حيث يعلمون او لا يعلمون. وقانا الله شر ساعة الغفلة والغافلين، وألهمنا الوعي والثبات وكظم الغيظ، وساعدنا على حفظ وحدتنا الوطنية، واعاذنا من شر الذين ينفثون سموم الشقاق والتحريض والتضليل ويبثون الخوف والحقد والكراهية بين مكونات هذا الوطن خدمة للعدو وخططه الشيطانية".