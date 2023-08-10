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لبنان

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلّمت النسخة النهائية للتقرير الأولي للتدقيق الجنائيّ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-08-2023 | 11:12
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علم "لبنان 24" أن الامانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت بعد ظهر اليوم النسخة النهائية للتقرير الأولي للتدقيق الجنائي، وطلب رئيس الحكومة توزيعها على الوزراء وعلى مجلس النواب ورئاسة الجمهورية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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