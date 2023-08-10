الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلّمت النسخة النهائية للتقرير الأولي للتدقيق الجنائيّ

علم "لبنان 24" أن الامانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت بعد ظهر اليوم النسخة النهائية للتقرير الأولي للتدقيق الجنائي، وطلب رئيس الحكومة توزيعها على الوزراء وعلى مجلس النواب ورئاسة الجمهورية.

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