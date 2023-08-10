وفاة امرأة وسقوط 4 جرحى في حادث مروع بالبزالية!

وقع حادث سير على الطريق الدولية في بلدة البزالية بين سيارة رباعية الدفاع نوع "شيروكي" وسيارة مرسيدس، مما أدى الى وفاة امرأة من آل رباح وسقوط 4 جرحى.





ونقل الجرحى إلى مستشفى "دار الحكمة" للمعالجة.

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