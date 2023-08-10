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لبنان

وفاة امرأة وسقوط 4 جرحى في حادث مروع بالبزالية!

Lebanon 24
10-08-2023 | 11:12
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وقع حادث سير على الطريق الدولية في بلدة البزالية بين سيارة رباعية الدفاع نوع "شيروكي" وسيارة مرسيدس، مما أدى الى وفاة امرأة من آل رباح وسقوط 4 جرحى.


ونقل الجرحى إلى مستشفى "دار الحكمة" للمعالجة.
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