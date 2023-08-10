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لبنان

تُوفي وأُصيب حفيده... هذا ما حصل مع محمود في عكار أثناء قيادته الجرار الزراعيّ

Lebanon 24
10-08-2023 | 11:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة محمود خولا، بعدما انقلب الجرار الزراعي الذي كان يقوده، في بلدة عدبل في عكار، وقد أُصيب حفيده الذي كان برفقته.
 
وعُلم أنّ الحادثة حصلة بعدما تعرّض خولا لوعكة صحيّة.
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