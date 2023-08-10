تُوفي وأُصيب حفيده... هذا ما حصل مع محمود في عكار أثناء قيادته الجرار الزراعيّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة محمود خولا، بعدما انقلب الجرار الزراعي الذي كان يقوده، في بلدة عدبل في عكار، وقد أُصيب حفيده الذي كان برفقته.



Advertisement وعُلم أنّ الحادثة حصلة بعدما تعرّض خولا لوعكة صحيّة.