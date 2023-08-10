مؤسسة إعلامية تتّخذ إجراءات مشدّدة

في ظل تدهور الأوضاع في البلاد والحوادث الأمنية المُتنقلة، عُلم أنّ مؤسسة إعلامية عريقة أبلغت موظفيها أنّها طرحت مجموعة شروط جديدة داخل مبنى العمل وخارجه وذلك حفاظاً على أمن الموظفين والضيوف على حدٍّ سواء.

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وطلبت من الموظفين الالتزام الكليّ بالتعليمات الجديدة.