Advertisement

لبنان

مؤسسة إعلامية تتّخذ إجراءات مشدّدة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-08-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1096355-638272888851008627.jpg
Doc-P-1096355-638272888851008627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظل تدهور الأوضاع في البلاد والحوادث الأمنية المُتنقلة، عُلم أنّ مؤسسة إعلامية عريقة أبلغت موظفيها أنّها طرحت مجموعة شروط جديدة داخل مبنى العمل وخارجه وذلك حفاظاً على أمن الموظفين والضيوف على حدٍّ سواء.
Advertisement
وطلبت من الموظفين الالتزام الكليّ بالتعليمات الجديدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:28 | 2023-08-10
14:00 | 2023-08-10
13:49 | 2023-08-10
13:35 | 2023-08-10
13:30 | 2023-08-10
13:13 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24