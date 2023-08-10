إشكال بين شبان من العائلة عينها

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في منطقة أبي سمراء، بين أفراد ينتمون للعائلة عينها.

وقد تطوّر إلى تدافع، وتدخّل مواطنون كانوا في المحلة، وعملوا على فضّ الإشكال.