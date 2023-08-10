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لبنان

إشكال بين شبان من العائلة عينها

Lebanon 24
10-08-2023 | 11:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في منطقة أبي سمراء، بين أفراد ينتمون للعائلة عينها.
 
 
وقد تطوّر إلى تدافع، وتدخّل مواطنون كانوا في المحلة، وعملوا على فضّ الإشكال.
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اشكال

ابي سمراء

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