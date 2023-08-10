الأبيض: الأنظمة الرقمية ستطبق على المستلزمات الطبي

بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض في مشاريع التحول الرقمي التي تطبقها الوزارة مع وفد من ممثلي القطاع الصحي في شبكة القطاع الخاص اللبناني، يضم نقيبة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية السيدة سلمى عاصي والسيدين هادي البساط ومصباح الخطيب.

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وشدد الأبيض على "أهمية مشاريع التحول الرقمي من برامج وأنظمة ومنصات تهدف إلى إعطاء الموافقات الدوائية للمرضى المستحقين وتتبّع حركة الدواء بما كان بمثابة تحوّل في الفترة الماضية على ضمان حصول المرضى على دوائهم ومكافحة الفساد في التهريب أو الإتجار بالدواء".



كما أكد انه "سيباشر بالعمل على تطبيق الأنظمة الرقمية على المستلزمات الطبية بما يحقق الشفافية اللازمة في هذا القطاع".



بدوره، أبدى الوفد تجاوبه في هذا المجال مؤكدا أنه "سيتعاون مع وزارة الصحة العامة لما فيه تحقيق المصلحة العامة".