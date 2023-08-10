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لبنان

بيان وأوّل تعليق لوزير الدفاع عن الحادثة التي تعرّض لها: سيارة كانت تُطاردنا

Lebanon 24
10-08-2023 | 12:10
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قال وزير الدفاع موريس سليم إنّ "التحقيق سيُبيّن اذا كان الرصاص الذي أصاب السيارة طائش أم لا، وكان هناك سيارة تُطاردنا والرصاصة لم تخترق السيارة، والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها".
 
 
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وأضاف سليم للـ"أم تي في": "الجيش قام بواجبه كاملاً في الكحالة بضبط الشحنة الموجودة في الآلية وهي الآن في عهدة الجيش".
 
 
إلى ذلك، صدر عن مكتب وزير الدفاع موريس سليم البيان التالي:
 
بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢ الساعة ١٤:٤٨ واثناء انتقال موكب وزير الدفاع الوطني موريس سليم من مكتبه في وزارة الدفاع ولدى وصوله الى منطقة جسر الباشا تعرضت  السيارة التي تُقل الوزير  سليم  لرصاصة بالزجاج  الأيسر الأمامي.
لم يُصب الوزير بأي أذى ولا أي من العسكريين المرافقين. 
وتقوم الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية بإجراء التحقيق اللازم والكشف على السيارة ومكان الحادث بالتنسيق مع القضاء العسكري المختص.
 
 
 
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