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لبنان

لبنان يعمل على استعادة قطع موزاييك أثرية نادرة

Lebanon 24
10-08-2023 | 12:23
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إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، المدير العام لمجموعة CMA CGM في لبنان جو دقاق.
 
 
وجرى البحث في شؤون عامة وفي التعاون المزمع بين الوزارة والشركة لتأمين استرداد قطع موزاييك اثرية نادرة موجودة في نيويورك.
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