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لبنان

نواب قدّموا واجب العزاء بفادي بجاني: المساكنة بين الدولة والدويلة أصبحت مستحيلة

Lebanon 24
10-08-2023 | 12:52
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صدر عن نواب في المجلس النيابي البيان التالي:

"زار وفد من النواب كنيسة مار انطونيوس الكحالة لتقديم واجب العزاء باستشهاد فادي بجاني. وضم الوفد النواب مارك ضو، سامي الجميل، غسان حاصباني، ميشال معوض، جورج عقيص، سليم الصايغ، ميشال الدويهي، سعيد الاسمر، اديب عبد المسيح، الياس حنكش، نديم الجميل، نزيه متى.
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إن النواب، إذ يعلنون تضامنهم مع أهالي الكحالة الشرفاء الذين تعرضوا لاعتداء سافر وميليشياوي تحت نظر الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين تقاعسوا عن ممارسة دورهم الحازم والمطمئن، يعتبرون إن ما جرى بالأمس في الكحالة شكل مفترقا سياسيا وأمنيا خطيرا، برهن بصورة ساطعة لا لبس فيها ان المساكنة بين الدولة ودويلة حزب الله ومنظومته أصبح مستحيلا وان استمرار التغطية على ممارسة الحزب المذكور أصبح يشكل نحارا للدولة والشعب والمؤسسات.

لم تعد عبارات التعزية كافية تجاه اهالي الكحالة، ولم تعد أدبيات الشجب والاستنكار مؤاتية مع هول ما يرتكبه حزب ألله بحق سيادة الدولة وانتظام مؤسساتها، يؤكدون إنهم بصدد التواصل الواسع مع قوى الاعتراض لإعادة النظر بشكل شامل بمسار المواجهة مع منظومة الحزب وحلفاءه، ليتم إطلاق مرحلة جديدة لمواجهة وطنية سياسية شعبية مكتملة العناصر والقوى".
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