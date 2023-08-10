في منطقة لبنانيّة... سرقة تطال المقابر

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا 7 أقفاص حديديّة حول عدد من القبور في جبانة بلدة يحمر.

وقد تبلغت البلدية بالأمر، وتتواصل مع القوى الامنية لتحديد هويّة السارقين.