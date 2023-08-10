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لبنان

في منطقة لبنانيّة... سرقة تطال المقابر

Lebanon 24
10-08-2023 | 13:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا 7 أقفاص حديديّة حول عدد من القبور في جبانة بلدة يحمر.
 
 
وقد تبلغت البلدية بالأمر، وتتواصل مع القوى الامنية لتحديد هويّة السارقين.
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