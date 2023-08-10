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لبنان

العثور على جثة شاب داخل منزله في صربا... كيف تُوفي؟

Lebanon 24
10-08-2023 | 13:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة المواطن ن.م.ال في منزله في منطقة صربا.
 
 
وعُلم أنّه أُصيب بطلقٍ ناريّ في رأسه.
 
 
 
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