مصادر "الثنائيّ الشيعيّ" عن كلام باسيل: هدفه شراء الوقت

أكدت مصادر الثنائي الشيعي لـ"الجديد" أن كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن اتفاق أولي مع "حزب الله" لا يستند الى وقائع عملية بل إلى مناخ مصطنع هدفه شراء الوقت.

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