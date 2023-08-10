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لبنان

مخابرات الجيش أوقفت فلسطينيّاً عند مدخل مخيّم عين الحلوة.. ماذا ضبطت بحوزته؟

Lebanon 24
10-08-2023 | 14:55
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 10 /8 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة طريق الجديدة – شارع البرجاوي المواطنَين (ف.ب.) و(ي.ح.) لتبادلهما إطلاق النار بسبب إشكال بينهما على خلفية أمور مالية.
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كما أوقفت دورية أخرى من المديرية عند حاجز الحسبة – مدخل مخيم عين الحلوة، الفلسطيني (ص.ع.) وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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