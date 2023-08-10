أرسلان: حماية الأولاد ومؤسسة بيت اليتيم الدرزي من أولوياتنا

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على تطبيق "X" قائلاً: "بعد اطلاعنا على التحقيقات الأولية في جريمة التحرّش وتعنيف الأولاد في مؤسسة بيت اليتيم الدرزي ومتابعتنا الحثيثة بصورة يومية لكل التطورات المتعلقة بهذا الملف الدقيق والمصيري، نؤكّد أن حماية الأولاد والمؤسسة واسمها وتاريخها من أولوياتنا للوصول إلى كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة أيّ مرتكبٍ".