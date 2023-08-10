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لبنان
في طرابلس... أطلق النار على "حماته"!
Lebanon 24
10-08-2023
|
16:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "م.ا" أطلق النار على والدة زوجته "ف.ز"، وأصابها إصابة طفيفة في وجهها، في محلة مشروع الحريري في منطقة القبة - طرابلس.
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