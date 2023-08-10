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لبنان

إتصال بين عباس وهنية.. ملف "عين الحلوة" حضر وهذا ما دار بينهما

Lebanon 24
10-08-2023 | 16:20
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تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية للإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن الاتصال يأتي استمرارا لجهود واجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في مدينة العلمين بمصر أواخر شهر تموز وبدعوة خاصة من عباس.
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خلال الاتصال، جرى التوافق على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية التي ستبحث في كل الملفات حتى يتسنى لها تقديم مخرجات مناقشاتها أمام اجتماع الأمناء العامين المقبل.


كما تم التأكيد على ضرورة السير قدما في الخطوات التي تقرب الشعب من إنجاز وحدته الداخلية لتعزيز الموقف الوطني المشترك لمجابهة التحديات الراهنة.

هذا وتم التطرق خلال الاتصال إلى الأحداث المؤلمة التي وقعت في مخيم عين الحلوة، وتثمين الجهود التي بذلت فلسطينيا ولبنانيا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والدعوة لعودة الأهالي إلى المخيم، ومواصلة لجنة التحقيق عملها، وتسليم المطلوبين للقضاء اللبناني، ومعالجة الأضرار التي نجمت عن هذه الأحداث.

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