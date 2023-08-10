العثور على "العسود" مشنوقاً على سطح منزله

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على المدعو "ه.م" الملقب بـ"العسود"، مشنوقاً على سطح منزله في مخيّم نهر البارد.



وعُلم أنّه كان يُعاني من أمراض نفسيّة، وقد جرى نقل الجثة إلى مستشفى حلبا الحكومي.