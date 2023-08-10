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لبنان

إتصالات لم تكن سهلة

Lebanon 24
10-08-2023 | 17:05
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حسب مصدر مقرَّب لم تكن الاتصالات بين حزب الله والتيار الوطني الحر سهلة لإحتواء تداعيات الموقف، بعد انضمام نواب وقياديين من الأخير في «حملة التحريض» وشحن النفوس، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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