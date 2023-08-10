27
o
بيروت
29
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جلسة تشريعية لإقرار الصندوق السيادي
Lebanon 24
10-08-2023
|
22:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى عقد جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 آب 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.وجاءت الدعوة بعد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب أمس برئاسة بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة جرى خلاله البحث والتوافق حول جدول أعمال الجلسة.
Advertisement
وذكرت" نداء الوطن" أن المشاريع واقتراحات القوانين الملحة والتي ستكون على جدول الجلسة هي: إقتراح قانون الصندوق السيادي الذي أنجزته لجنة المال والموازنة منذ أسبوع، مشروع إتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي تسمح باعتماد لبنان كمركز إقليمي، مشروع قرض يتعلق بالطاقة المتجددة وقوننتها، إضافة إلى إقتراح قانون الكابيتال كونترول.كذلك من الممكن أن يتم طرح العريضة النيابية التي وقعت كرد على قرار البرلمان الأوروبي، بغية إصدار موقف أو توصية عن مجلس النواب.وتتجه الأنظار بعد تحديد موعد الجلسة، نحو مواقف الكتل البرلمانية والقوى السياسية من أجل تأمين النصاب القانوني لهذه الجلسة، وتحديداً موقف تكتل «لبنان القوي» ورئيسه النائب جبران باسيل الذي سبق وأشاد باقتراح الصندوق السيادي وأهمية إقراره، مع العلم أنّ «التكتل» سبق وشارك في جلسات تشريعية تحت عنوان « تشريع الضرورة».
أما بقية الأطراف فباتت مواقفها واضحة من إنعقاد مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي، فكتل المعارضة وتحديداً «الجمهورية القوية»، « الكتائب»، «تجدد» ونواب «التغيير» وبعض النواب المستقلين، يرفضون المشاركة في أي جلسة لمجلس النواب قبل إنتخابات رئاسة الجمهورية، بينما يختلف معهم في هذا الموقف كتل «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «التوافق الوطني» وآخرون تحت عنوان أنّ مجلس النواب سيد نفسه ولا يجوز تعطيل عمل المؤسسة التشريعية. ومن الكتل والقوى التي تختلف في المواقف مع كتل المعارضة في هذا الموقف، رغم التلاقي في المحطات الرئاسية السابقة، كتلة «اللقاء الديموقراطي» وكذلك كتلة «الاعتدال الوطني» وبعض النواب الذين يعتبرون أنه لا يجوز تعطيل عمل مجلس النواب مع اقرارهم بأولوية الانتخابات الرئاسية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهر بملابس نسائية في جلسة تصوير.. ابن راغب علامة يُثير الجدل من جديد شاهدوا الصور
Lebanon 24
ظهر بملابس نسائية في جلسة تصوير.. ابن راغب علامة يُثير الجدل من جديد شاهدوا الصور
03:38 | 2023-08-10
10/08/2023 03:38:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تعمل في قناة الـ OTV.. هكذا علّقت ابنة الراحل فادي بجاني على حادثة الكحالة (صور)
Lebanon 24
تعمل في قناة الـ OTV.. هكذا علّقت ابنة الراحل فادي بجاني على حادثة الكحالة (صور)
02:54 | 2023-08-10
10/08/2023 02:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما سجله صباح اليوم
03:14 | 2023-08-10
10/08/2023 03:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا تكشفُ ما شهدتهُ الكحالة.. من أطلق الرَّصاصة الأولى؟
Lebanon 24
خفايا تكشفُ ما شهدتهُ الكحالة.. من أطلق الرَّصاصة الأولى؟
03:00 | 2023-08-10
10/08/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "العسود" مشنوقاً على سطح منزله
Lebanon 24
العثور على "العسود" مشنوقاً على سطح منزله
16:40 | 2023-08-10
10/08/2023 04:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:26 | 2023-08-10
حدود المواجهة بين حزب الله والجيش والمعارضة
22:30 | 2023-08-10
"حزب الله" يستبعد الانزلاق إلى نقطة "الارتطام الكبير"
22:59 | 2023-08-10
التهريب عبر الحدود ينشط... 1500 دولار للفرد الواحد وللعائلة سعر "مدروس"!
22:56 | 2023-08-10
قرار سياسي باستقرار الدولار دعماً لمنصوري...
22:51 | 2023-08-10
الدماء سالت ... فاحذروا الغرور!
22:48 | 2023-08-10
رسم "الجامعة اللبنانية" لن يقلّ عن 100 دولار
فيديو
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
11/08/2023 07:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
11/08/2023 07:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
11/08/2023 07:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24