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لبنان

رسم "الجامعة اللبنانية" لن يقلّ عن 100 دولار

Lebanon 24
10-08-2023 | 22:48
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لم يصدر بعد القرار الرسمي بزيادة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية لهذا العام، إلا أن التوجّه جدّي، بحسب رئاسة الجامعة، والرسم السنوي لن يقلّ عن 100 دولار، ما أثار نقاشاً على مجموعات الأساتذة، في الأيام الماضية، فيما بدا أن الطلاب يغيّبون أنفسهم عن المشهد تماماً. وتتريّث المجموعات الطالبية المستقلة واليسارية والعلمانية في إعلان الموقف، في انتظار صدور المرسوم.
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أساتذة كثر يؤيدون خيار رفع الرسوم شرط أن تُجيّر الأموال لتقديم مساعدات لهم وللموظفين، إلا أن ذلك يحتاج إلى تعديل القوانين التي تنص على أنَّ الرسوم تذهب مباشرة إلى وزارة المال، ولا يصل إلى الجامعة منها سوى مساهمة الدولة في موازنتها. علماً أن البعض يعتقد أن مداخيل التسجيل لا تغني ولا تسمن إذا ما ضُرب الرسم المُقرر بعدد طلاب الجامعة الذي يبلغ نحو 68 ألف طالب.(الاخبار)
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