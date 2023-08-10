Advertisement

لبنان

الدماء سالت ... فاحذروا الغرور!

Lebanon 24
10-08-2023 | 22:51
A-
A+
Doc-P-1096474-638273301577363664.jpg
Doc-P-1096474-638273301577363664.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب نبيل بو منصف في"النهار": سالت في عين إبل دماء لبنانية في النهاية في جريمة بشعة استحضرت واقعات الاغتيالات الإرهابية والترهيبية، كما سالت دماء لبنانية في صدام الكحالة الذي أثار شياطين الفتنة الطائفية والذي تسبّبت به شحنة سلاح لـ"حزب الله" المتجول في لبنان بازدراء لكل من يفتح ملف سلاحه داخلياً ودولياً. ومع ذلك لا يمكن القفز فوق النتيجة الأخطر لهاتين الواقعتين في إيقاظ الحساسية المسيحية الى ذروتها واستنفار الشعور نفسه الذي صاحب وواكب وهيّأ "تاريخياً" لحقبات شديدة القتامة في إحياء العصبية الطائفية فكيف الآن وسط غابة الأزمات المتزاحمة على ضرب نفير الأخطار البنيوية على وحدة لبنانية واهية وممزقة بالكاد يمكن الدفاع عنها بعد أمام الأجيال التي لا تعرف معنى تدمير وحدة لبنان؟
Advertisement

وما دام الشيء بالشيء يذكر، سنتساءل مع الكثيرين بعد الآن، ترى كيف لزعامة "التيار الوطني الحر" أن تكمل في ما يُسمّى حواراً مع شريك تفاهم مار مخايل على أيّ ملف ما دامت تحيّد وتتجاهل ملف سلاح "حزب الله" أولاً وأخيراً، وأي قيمة وجدوى ومشروعية مسيحية ولبنانية ودستورية وسياسية لحوار مبتور كهذا إذا تمادى على وقع دماء لم تجفّ؟


الخلاصة الثانية، وبلا مواربة، ثمة نقزة خطيرة حيال الجيش والقوى والأجهزة الأمنية أصابت اللبنانيين لدى معاينتهم المباشرة لواقعة كوع الكحالة إن حيال "تجول" شاحنة مثقلة بالأسلحة للحزب المهيمن المسيطر على السلطة وإن لجهة عدم المبادرة الفورية لتطويق الصدام بما يمليه المبدأ البديهي الطبيعي في منع الفتنة من التمادي بدءاً بمنع الاستفزاز السافر للدولة والناس سواء بسواء. هذا التعبير السلبي الذي ظهر في نبرة أهالي الكحالة وتصرفاتهم بعد الاستهداف الذي أعقب انقلاب شاحنة مدججة بالسلاح لا يؤخذ بفهم مبسط خطير وبتوظيف سياسي عقيم أو بتجاهل العارف بأن "الأهالي" ليسوا ولن يكونوا في أي مكان متساهلين دوماً حيال الدولة وعسكرها وأمنها إذا كان "حزب الله" وظل من الممنوعات والمحرمات على الدولة!

ثمة الكثير بعد هذا مما يجب على ذوي نزعات الاستقواء أو الغرور أن يراجعوا حساباتهم حيالها. وللبحث صلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:26 | 2023-08-10
22:30 | 2023-08-10
22:59 | 2023-08-10
22:56 | 2023-08-10
22:48 | 2023-08-10
22:45 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24