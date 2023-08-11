في الميناء... إشكال فرديّ يثير الرعب!

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن إشكالاً فردياً وقع ليلاً امام احد المقاهي على طريق الميناء في طرابلس بين كل من المدعو "ا.ف" و شخصين آخرين تدخل على اثرها المدعو "ه.م" بمحاولة لفض الاشكال.وعلى الأثر، حصل تدافع وتضارب وسحب مسـدس حربي ليتدخل المدعو "م.ش" لصالح "ه.م"، و "ه.ف" لصالح "ا.ف"، ثم حصل تبادل لإطلاق النار بين الطرفين اصيب نتيجته "ه.م" بقدميه ونقل الى مستشفى المنلا لتلقي العلاج.ولفتت المعلومات إلى أن الطرفين فرّا الى جهة مجهولة، وكانت قد حضرت القوى الامنية لاحقاً الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.وقد تسبب اطلاق النار بإثارة الرعب والخوف في نفوس اهالي المنطقة.