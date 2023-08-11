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لبنان

مسؤول أمني: للأمانة لم يطلب مني شيئا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-08-2023 | 01:45
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أشار قائد جهاز أمني، في إحدى المناسبات الإجتماعية، الى أنه يتعامل بواقعية ومساواة من دون أي تمييز مع مختلف الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية، ولا يحبذ أي تجاوز للقانون والأصول المتبعة مع أن صلاحياته واسعة.
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أضاف: "الحمدلله لا أحد له فضل في تسلّمي هذا المنصب الا "مرجعية رسمية" قال لي يوماً حظك منيح ان الخلافات بين فريقنا، أتت بك لكن أنت آدمي وبتستاهل".
وختم حديثه بالقول: "للأمانة لم يطلب مني أي طلب".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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