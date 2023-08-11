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لبنان
مرجع اعلامي طامح للرئاسة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-08-2023
|
02:15
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عُلِمَ أنّ مرجعا اعلاميا بارزا ما زال يتحدث في مجالسه الخاصة عن احتمال وصوله إلى رئاسة الجمهورية، معوّلاً على "سقوط كافّة الأسماء المطروحة حالياً في القريب العاجل وعلاقته المميّزة مع دولة عربية مؤثّرة في القرار".
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المصدر:
لبنان 24
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