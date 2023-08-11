مرجع اعلامي طامح للرئاسة

عُلِمَ أنّ مرجعا اعلاميا بارزا ما زال يتحدث في مجالسه الخاصة عن احتمال وصوله إلى رئاسة الجمهورية، معوّلاً على "سقوط كافّة الأسماء المطروحة حالياً في القريب العاجل وعلاقته المميّزة مع دولة عربية مؤثّرة في القرار".

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