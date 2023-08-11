"كوع الكحالة" يشعلها على واتساب!

شهد حزبٌ مسيحي، في أكثر من مجموعة له عبر واتساب، استياءً من قبل عدد من المحازبين حيال طريقة تعاطي القيادة مع حادثة "كوع الكحالة"، على اعتبار أنّ "الكيل طفح ورهاننا على الدولة لم يعد يجدي نفعاً"، ما أدّى إلى مناكفات كلاميّة سرعان ما ظهرت على مواقع التواصل الإجتماعي.

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