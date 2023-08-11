30
o
بيروت
32
o
طرابلس
32
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
34
o
بعلبك
32
o
بشري
29
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لا توقظوا شياطين الفتنة... لا توقظوا أعداء لبنان
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
11-08-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبل حادثة بشري، التي سقط فيها قتيلان من آل طوق، وقبل أحداث مخيم "عين الحلوة"، وقبل مقتل الياس الحصروني من بلدة عين ابل الحدودية، وقبل وقوع شاحنة محمّلة ذخيرة تابعة لـ "حزب الله" على كوع الكحالة، وسقوط قتيلين على أثر اشكال لا تزال ظروفه غامضة، كان يعتقد اللبنانيون أن "صيفيتهم" ستكون من أجمل الصيفيات، وذلك بعدما قصد الربوع اللبنانية مئات الآلاف من اللبنانيين المغتربين لتمضية فصل الصيف فيها، معتقدين أن وطنهم الأم قد أصبح فعلًا وطنًا كامل الأوصاف الذين يتمنون أن يكون لكل واحد منهم فيه "مرقد عنزة".
Advertisement
أن تسقط شاحنة على كوع الكحالة، أيًّا يكن نوعها، وأيًّا كانت حمولتها، ليس خبرًا جديدًا. فهذا الحادث ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير، وذلك نظرًا إلى طبيعة هذا الكوع "القاسي".
وأن يكون في هذه الشاحنة، التي انقلبت على ظهرها، ذخيرة تابعة لـ "حزب الله"، وهي من ضمن مجموعة شاحنات، ليس خبرًا جديدًا. فالجميع يعلم أن قوافل "الحزب" تسلك هذا الطريق وغيره من الطرقات لتمرير ما يأتيه من ذخيرة من خارج الحدود. هو يعلن ذلك جهارة، إذ ليس في الأمر ما يشكّل له إحراجًا.
ولكن أن ينتج عن هذه الحادثة إطلاق للنار وردّ عليه، وأن يسقط بنتيجته شاب من أهالي الكحالة هو فادي بجاني، وآخر من "حزب الله" هو علي قصاص، مع ما يلفّ عملية تبادل إطلاق النار من غموض والتباس، ليس خبرًا عاديًا، وهو كان الحدث بحدّ ذاته بما كشفه من خلفيات ومن عصبيات اعتقد البعض، عن حسن نية، أنها قد أصبحت من الماضي، وأن صفحة الحروب والفتن قد طويت إلى غير رجعة.
ما حصل في الكحالة ليس حدثًا عادّيًا، ويجب الا يكون بهذه الصفة، لأن تداعياته لن تنتهي عند مراسم الدفن، التي ستقام اليوم في الكحالة، والتي أقيمت بالأمس في الغبيري، ما لم تحزم الدولة بكل أجهزتها أمرها، وتقرّر أن تكون دولة بكل ما لهذه الدولة من مقومات وجودية، وتقرّر ألا تكون غائبة عندما تُستباح أرضها، باعتبار أن أرض "عين الحلوة" لا تزال أرضًا لبنانية، وعندما تقرّر أن ترى الحقيقة في كل ما يجري بدءا ببشري، ومرورًا بـ "عين الحلوة" وعين ابل، وصولًا إلى الكحالة. وفي ذلك تذكير بما حصل على أثر حادثة "بوسطة" عين الرمانة" وما تلاها من تفكّك لأواصر الدولة والوطن، بفعل غياب هذه الدولة، التي لم تكن يومًا من الأيام دولة، وذلك باعتراف الرئيس الراحل فؤاد شهاب، الذي خلص إلى نتيجة واحدة بعد طول جهاد، وهي أنه فشل في إرساء أسس راسخة لدولة ولوطن يسود فيهما القانون والعدالة.
لن أجاري الكثيرين الذين يذكرّون ما يحصل اليوم بما حصل قبل سنوات. ليس تهرّبًا من مقاربة ما في هذا التشبيه من حقائق ووقائع، ولكن خوفًا من أن ترد في ذهني أهوال ما حصل بالأمس، وما نتج عنه من كوارث لم توصل سوى إلى نتيجة واحدة، وهي أن خسارة ما كان يتمتع به لبنان من سمعة طيبة، وخسارة شباب كانوا الأمل، وخسارة وطن قد يذهب فرق عملة ونتيجة تسويات أو صفقات أو مؤامرات أو مكائد، كانت هي الغالبة في الماضي، وستظل هكذا ما دام أبناؤه منقسمين ومختلفين في ما بينهم على أمور كثيرة، إن لم نقل إن خلافهم الأساسي هو على تحديد "جنس الملائكة"، فيما أسوار الوطن تُدّك تمهيدًا لإسقاطها.
فلا توقظوا شياطين الفتنة. لا توقظوا من كان السبب في خراب بلد كان يُعرف بـ "سويسرا الشرق". لا توقظوا من لا يريد أن يتفق اللبنانيون في ما بينهم. لا توقظوا أعداء لبنان، وهم كثر. لا توقظوا المتضررين من صيغة لبنان الفريدة. لا توقظوا الحاقدين والحسّاد. لا توقظوا كل من لا يريد أن يعود لبنان ليقف من جديد على رجليه. لا توقظوا كل هذا الشرّ المتربص باللبنانيين.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العثور على "العسود" مشنوقاً على سطح منزله
Lebanon 24
العثور على "العسود" مشنوقاً على سطح منزله
16:40 | 2023-08-10
10/08/2023 04:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كشفه مولوي عن مضبوطات شاحنة الكحالة وحادثة اطلاق النار على سيارة وزير الدفاع
Lebanon 24
هذا ما كشفه مولوي عن مضبوطات شاحنة الكحالة وحادثة اطلاق النار على سيارة وزير الدفاع
10:24 | 2023-08-10
10/08/2023 10:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار "كبير" يهزّ سوريا... أين وقع وماذا عن الخسائر؟
Lebanon 24
إنفجار "كبير" يهزّ سوريا... أين وقع وماذا عن الخسائر؟
15:40 | 2023-08-10
10/08/2023 03:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شاب داخل منزله في صربا... كيف تُوفي؟
Lebanon 24
العثور على جثة شاب داخل منزله في صربا... كيف تُوفي؟
13:13 | 2023-08-10
10/08/2023 01:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أشدّ قوّة من الأوّل.. زلزال جديد ضرب تركيا منذ قليل
Lebanon 24
أشدّ قوّة من الأوّل.. زلزال جديد ضرب تركيا منذ قليل
13:58 | 2023-08-10
10/08/2023 01:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
04:06 | 2023-08-11
وسط إطلاق نار كثيف.. جثمان فادي بجاني يصلُ إلى الكحالة (صور)
04:22 | 2023-08-11
بالصورة.. السفير السّعودي يلتقي وسيم منصوري
04:15 | 2023-08-11
كلامٌ عن نقل الصليب الأحمر للسلاح يثيرُ الجدل.. هذه تفاصيله
04:10 | 2023-08-11
كلمة لنصرالله في هذا الموعد
04:00 | 2023-08-11
حوار "التيار" و"حزب الله".. لماذا يثير "ريبة" المعارضة؟!
03:57 | 2023-08-11
بيان لقوى الأمن بمناسبة مراسم تشييع بجاني في الكحالة.. هذا ما جاء فيه
فيديو
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
11/08/2023 11:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
11/08/2023 11:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
11/08/2023 11:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24