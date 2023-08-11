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لبنان

مراقبون دوليون ضمن اليونيفيل يقومون بجولة تفقدية للخط الأزرق

Lebanon 24
11-08-2023 | 02:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن فريقاً من المراقبين الدوليين العاملين ضمن اليونيفيل، يقوم بجولة تفقدية للخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور تلال العديسة حتى محور الغجر الوزاني عين عرب  مستقلا مروحية تابعة لهذه القوات.
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وكانت المروحية نفذت هذا الصباح العديد من الطلعات الاستكشافية على علو منخفض فوق الخط الأزرق وهبطت لفترة قصيرة في مقر قيادة القطاع الشرقي في سهل بلاط قبل أن تعود ادراجها باتجاه مقر القيادة الدولية في الناقورة.
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