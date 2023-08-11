حادث سير مروّع يودي بحياة صبية عشرينية في بيروت!

أودى حادث سير مروع على أوتوستراد الأسد في بيروت بحياة شابة تبلغ من العمر 20 عاماً، بحسب مندوبة "لبنان 24".



وأفادت المعلومات بأن صاحب الشاحنة الذي تسببت بالحادث قد فر!.

Advertisement