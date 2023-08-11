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لبنان

حادث سير مروّع يودي بحياة صبية عشرينية في بيروت!

Lebanon 24
11-08-2023 | 02:23
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أودى حادث سير مروع على أوتوستراد الأسد في بيروت بحياة شابة تبلغ من العمر 20 عاماً، بحسب مندوبة "لبنان 24".

وأفادت المعلومات بأن صاحب الشاحنة الذي تسببت بالحادث قد فر!.
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