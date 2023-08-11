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لبنان

بث تلفزيون لبنان يتوقف.. هل سيتمّ إقفاله؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-08-2023 | 02:10
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بدا لافتاً أنَّ التجاذب بين نقابة موظفي تلفزيون لبنان ووزير الإعلام زياد مكاري قد دخلَ مرحلةً حادّة شدّ الحبال، لاسيما مع مواصلة النقابة إضرابها منذ أيامٍ عديدة.

وحالياً، فقد تبيّن أنَّ البث عبر التلفزيون قد توقّف تماماً، واقتصر الأمرُ على صورة رمزية بالألوان وموسيقى . أما على صعيد البث المباشر على الإنترنت، فقد بدا أنَّه توقف أيضاً عند لقطة لسيدة تعزفُ الموسيقى، وقد ذُيّلت بجملة: "مستمرون بالإضراب العام المفتوح حتى نيل مستحقاتنا". 
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ويبدو أنَّ الوزير مكاري يتجهُ للتصعيد في وجه إضراب موظفي تلفزيون لبنان وسط وجود تهديداتٍ بإقفاله في حال عدم التراجع عن الإضراب العام، الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة لدى الموظفين.
 
وكان وزير الإعلام سئل بعد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء عن موضوع إضراب تلفزيون لبنان فقال: ليس هناك مشكلة في التلفزيون، لأن الأموال موجودة، كما أن الإضراب أعلن بعدما أتينا بالأموال.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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