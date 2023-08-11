بث تلفزيون لبنان يتوقف.. هل سيتمّ إقفاله؟

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وحالياً، فقد تبيّن أنَّ البث عبر التلفزيون قد توقّف تماماً، واقتصر الأمرُ على صورة رمزية بالألوان وموسيقى . أما على صعيد البث المباشر على الإنترنت، فقد بدا أنَّه توقف أيضاً عند لقطة لسيدة تعزفُ الموسيقى، وقد ذُيّلت بجملة: "مستمرون بالإضراب العام المفتوح حتى نيل مستحقاتنا".ويبدو أنَّ الوزير مكاري يتجهُ للتصعيد في وجه إضراب موظفي تلفزيون لبنان وسط وجود تهديداتٍ بإقفاله في حال عدم التراجع عن الإضراب العام، الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة لدى الموظفين.