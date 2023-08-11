سرقة وتخريب... هذا ما حصل داخل محل حلويات شهير في طرابلس

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين أقدموا فجر اليوم على الدخول الى محل حلويات صباغ اخوان في مدينة الميناء - شارع بور سعيد في طرابلس، وذلك عن طريق الخلع والكسر.وأشارت المعلومات إلى أنهم تمكنوا من الدخول الى المستودع التابع للمحل وسرقة دراجة نارية وبطارية مولد، وعمدوا إلى رمي المازوت في ارض المستودع وبعثرة محتوياته ليفروا بعدها الى جهه مجهولة.