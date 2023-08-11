عملية توقيف مجهولة الأسباب لشاب غادر منطقة الطوارئ في عين الحلوة!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بتوقيف شاب سوري كان قد غادر منطقة الطوارئ في عين الحلوة، حيث كان يعمل في محل للهواتف وانتقل إلى منزل شقيقته في شارع النجاصة.



ولا تزال الاسباب مجهولة وراء عملية التوقيف.

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