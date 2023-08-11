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لبنان

قبيل تشييع فادي بجاني.. تعميم من حزب الله لعناصره

Lebanon 24
11-08-2023 | 03:10
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علِم "لبنان 24" ان "حزب الله" عمم على عناصره بعدم التوجه من بيروت الى البقاع وبالعكس لعدم حصول اشكالات تزامنا مع تشييع ضحية حادثة الكحالة فادي بجاني بعد ظهر اليوم الجمعة.
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