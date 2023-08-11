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لبنان

بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية... إنفجارات قوية جنوباً

Lebanon 24
11-08-2023 | 03:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه يسمع من حين إلى آخر دوي انفجارات قوية في عمق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان يتردد صداها في قرى وبلدات منطقتي مرجعيون وحاصبيا، لا سيما تلك المواجهة للمزارع.

وبحسب مصادر متابعة، فهذه الإنفجارات ناجمة عن تدريبات عسكرية ضمن حالة الاستنفار التي أعلنها الجيش الإسرائيلي في المنطقة منذ اسبوع، بالتزامن مع تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية في سماء المنطقة.
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