بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية... إنفجارات قوية جنوباً

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه يسمع من حين إلى آخر دوي انفجارات قوية في عمق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان يتردد صداها في قرى وبلدات منطقتي مرجعيون وحاصبيا، لا سيما تلك المواجهة للمزارع.



وبحسب مصادر متابعة، فهذه الإنفجارات ناجمة عن تدريبات عسكرية ضمن حالة الاستنفار التي أعلنها الجيش الإسرائيلي في المنطقة منذ اسبوع، بالتزامن مع تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية في سماء المنطقة.

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