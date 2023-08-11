بالأدلة.. هل كانت حادثة الكحّالة مُدبّرة؟

قالت مصادر سياسيَّة مُقرّبة من "فريق الثامن من آذار" إنَّ حادثة الكحالة لم تكن أبداً مُدبّرة أو متوقعة رغم بشاعتها والأبعاد التي ارتسمت حولها، ما يعني أنهُ يجب سحب فتيل الفتنة التي أحاطت بها حفاظاً على ما تبقّى من أمنٍ وإنتظامٍ عام.

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ولفتت المصادر إلى أنّه لم تكن لدى أهالي الكحالة أيّ نية جُرمية، والدليل على ذلك هو أنّ الأهالي الذين هاجموا شاحنة "حزب الله" التي انقلبت هناك، كانوا غير مسلحين". وأضافت: "كذلك، لو كان هناك دوافع لدى الأهالي بقتل وتصفية عناصر حزب الله الذين حصل معهم إشتباك مسلح على الطريق، لكُنا شهدنا انتشاراً مسلحاً على المباني هدفه قتل تلك العناصر، لكن ذلك لم يحصل".



وتابعت المصادر: "في المقابل، لم يكن لدى الحزب أيضاً نية في إستهداف الأهالي، وما حصل أنه تم حصراً إستهداف مُطلق النار الذي قتلَ العنصر في الحزب أحمد علي قصّاص. وهنا، فإن ما يتبين هو أنّه لو كان هناك قصدٌ لقتل آخرين وافتعال جريمة لكان هذا الأمرُ حصل".