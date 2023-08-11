"حزب الله يبحث إسماً آخر للرئاسة".. ما حقيقة ذلك؟

نفت أوساط سياسيّة مقرّبة من "حزب الله" كل ما أثيرَ مؤخراً عن أنّ الحزب بدأ مؤخراً البحث في ترشيح إسم جديد لرئاسة الجمهورية غير إسم رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية.

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وأشارت المصادر إلى أنَّ الحزب مُتمسّك تماماً بترشيح فرنجية وليس صحيحاً أنهُ بدأ يفاوض "التيار الوطني الحر" أو غيره على إسمٍ آخر للرئاسة مثل إسم الوزير السابق ناجي البستاني، وقالت: "الموقف المُعلن واضحٌ تماماً، وفرنجية هو المرشح الذي يدعمه حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري دعم هذا الموقف بشكلٍ كامل وواضح".



وختمت المصادر بالقول: "لا تنازل عن ترشيح فرنجية إلا حينما يقول الأخير إنهُ ما عاد يريدُ إكمالَ معركة الرئاسة، وعندها لكلّ حادثٍ حديث".

