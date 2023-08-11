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لبنان

"حزب الله يبحث إسماً آخر للرئاسة".. ما حقيقة ذلك؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-08-2023 | 03:45
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نفت أوساط سياسيّة مقرّبة من "حزب الله" كل ما أثيرَ مؤخراً عن أنّ الحزب بدأ مؤخراً البحث في ترشيح إسم جديد لرئاسة الجمهورية غير إسم رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية. 
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وأشارت المصادر إلى أنَّ الحزب مُتمسّك تماماً بترشيح فرنجية وليس صحيحاً أنهُ بدأ يفاوض "التيار الوطني الحر" أو غيره على إسمٍ آخر للرئاسة مثل إسم الوزير السابق ناجي البستاني، وقالت: "الموقف المُعلن واضحٌ تماماً، وفرنجية هو المرشح الذي يدعمه حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري دعم هذا الموقف بشكلٍ كامل وواضح".

وختمت المصادر بالقول: "لا تنازل عن ترشيح فرنجية إلا حينما يقول الأخير إنهُ ما عاد يريدُ إكمالَ معركة الرئاسة، وعندها لكلّ حادثٍ حديث". 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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