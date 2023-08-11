كلامٌ عن نقل الصليب الأحمر للسلاح يثيرُ الجدل.. هذه تفاصيله

أثارَ تصريح لأمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" سيرج داغر بشأن حادثة الكحالة جدلاً كبيراً بعدما قال عبر الهواء مباشرة إن جمعية الصليب الأحمر اللبناني تنقل السلاح عبر آلياتها.

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"لبنان24" تواصل مع داغر لمعرفة موقفه وقصده من الكلام بحق الصليب الأحمر، وقال: "ما قلتهُ كان من باب التهكُّم.. لقد سُئلت خلال التصريح أنه كيف عرف الأهالي أنَّ شاحنة السلاح عائدة لحزب الله؟ عندها كان المقصد في إجابتي التي جاءت من باب السخرية إنه بقيَ فقط أن نقول إن الجمعيات الإنسانية هي التي تنقل السلاح وبالتالي تبرئة حزب الله من هذه الخطوة الواضحة والمُستنكرة التي تعتبر إستباحة للدولة".