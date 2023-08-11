بيان لقوى الأمن بمناسبة مراسم تشييع بجاني في الكحالة.. هذا ما جاء فيه

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ اليوم 11-8-2023، وبمناسبة مراسم تشييع فادي بجاني التي ستقام في كنيسة مار انطونيوس / الكحالة، وحيث من المتوقع مشاركة حشد كبير من المواطنين في هذه المراسم. لذلك، تم منع مرور السير وحتى انتهاء مراسم التشييع:- على طريق الشام الدولية بالاتجاهين، وتحويله من مفرق شويت نزولاً باتجاه بيروت، ومن مفرق بسوس صعودا باتجاه البقاع.- منع سير الشاحنات.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور.