كلمة لنصرالله في هذا الموعد

لمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة للإنتصار في حرب تموز، يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند الساعة الثامنة والنصف (8:30) من مساء يوم الإثنين المقبل 14-8-2023.



وبحسب بيان دائرة العلاقات الاعلامية في"حزب الله"، سيتطرق السيد نصرالله في كلمته إلى آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

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